Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
59 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile 2 Mart Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile 2 Mart Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmana salonda egzersiz hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra sahada koordinasyon ve pas çalışmaları üzerinde durdu.
Çift kale maçla devam eden idmanın son bölümünde sarı-lacivertliler, bireysel ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:43 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
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