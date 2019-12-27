Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.


Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

F.Bahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaray'a sert sözler
Son Dakika | Fenerbahçe'den beklenen ayrılık! Comolli kapıyı gösterdi... Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu

Son Dakika Haberleri
20:13 Paris Olimpiyatları, Nadal için bir rüya - Son Dakika Spor
20:13 “Efes’teki son iki üç yılımda bana adil davranılmadı” - Son Dakika Spor
20:13 Jurgen Klopp: Bu bir suç! - Son Dakika Spor
20:13 “Xhaka, Arsenal’in geleceği için önemli” - Son Dakika Spor
20:00 TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor
18:11 Sebastian Jurado, Beşiktaş'tan teklif almadığını söyledi - Son Dakika Spor
17:43 Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:20:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]