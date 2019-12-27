Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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