Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye geçecek.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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