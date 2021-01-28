Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı

Süper Lig'in 22'nci haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı laciverli ekibin yeni transferi Bright Osayi-Samuel de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla süren idman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.