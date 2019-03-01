Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor
'u konuk edecek Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri
'nde kampa girdi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:39 Kaynak: DHA
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