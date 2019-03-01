Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:51 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor
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