Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'daki antrenman, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye geçecek.


Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:33 Kaynak: DHA
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