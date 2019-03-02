Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Ardından - Okan Buruk

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Ardından - Okan Buruk

52 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 3-2 kaybettikleri maçla ilgili, "Ofsayt olan pozisyona penaltı verildi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 3-2 kaybettikleri maçla ilgili, "Ofsayt olan pozisyona penaltı verildi. İlk defa gördüm." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, kazanmak için Kadıköy'e geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Maça golle başladık. Golden sonra bizim için işler daha iyi gideceğini düşünürken geriye düştük ve 10 kişi kaldık. Hakemin kırmızı kart kararı doğruydu. İlk yarı Fenerbahçe'de 1-2 oyuncuya da kart çıkarabilirdi. Hakem açıklandığında maçtan ve taraftardan etkilenen bir hakem olduğunu tahmin ediyorduk. Bunu da yaşadık. İkinci yarı topa daha çok sahip olan takımdık. Eşitliği yakaladık ve sonrasında pozisyonlar bulduk. Ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildi. Ben 10 kişi kalmalarına rağmen oyuncularımı kutluyorum. Sahadaki emeklerine keşke cevap verebilseydik, buradan daha mutlu ayrılabilirdik."

Ligde alt sıralarda herkesin tehlikede olduğunu da aktaran Buruk, "Ofsayt var zaten, penaltıyı neden verdiklerini anlamadım açıkçası. Ofsayt olan pozisyona penaltı verildi. İlk defa gördüm. Artık herkes için zor bir dönem. Puan ortalamaları aşağıda yükseldi. Biz o alandan çıkmak istiyoruz. Kimsenin garantisi olmadığı bir yer." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Fenerbahçe'den transfer ettikleri Aatıf Chahechouhe'nin 1 haftadır sakatlığı bulunduğunu ve bu yüzden forma giymediğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Okan Buruk, Fenerbahçe, Spor
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