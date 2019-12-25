Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, iki günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, iki günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, salonda sakatlık önleyici egzersizler yapıldı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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