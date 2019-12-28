Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a gidecek. Sarı-lacivertli ekip, buradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

Can Bartu Tesisleri, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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