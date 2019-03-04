Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Çekya Deplasmanında

Fenerbahçe Çekya Deplasmanında

1 saat önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a konuk olacak.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a konuk olacak.

Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 8 Mart'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Spor
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