Fenerbahçe Çekya Deplasmanında
1 saat önce
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a konuk olacak.
Fenerbahçe
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a konuk olacak.
Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 8 Mart
'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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