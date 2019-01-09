Fenerbahçe Ceren Damar Şenel İçin Pankart Açtı
5 dakika önce
Fenerbahçe Spor Kulübü geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tepkisini ortaya koydu.
Fenerbahçe Spor Kulübü
geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tepkisini ortaya koydu. FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi'nde 2018-2019 Sezonu B Grubu 8. haftasında Fenerbahçe Olympiakos
'u evinde ağırladı. Müsabakada önemli bir detay gözden kaçmadı. Tribünlerde 'Öğretmenim Canım Benim!' pankartı yer aldı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncuları bu pankartın yanına gelip fotoğraf vererek duyarlılıklarını gösterdiler. Daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için toplumsal cinsiyet eşitliği adına 'Birlikte Eşitiz!' diyerek HeForShe sosyal sorumluluk projesine destek veren Fenerbahçe Spor Kulübü, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa son vermek için harekete geçmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü bu anlayışı her alanda devam ettirme noktasında kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için Kadın Basketbol Takımı maçında tribünlerde yer alan "Öğretmenim Canım Benim" yazılı pankart Fenerbahçe Beko
Erkek Basketbol Takımının Euroleague'de Zalgiris Kaunas
takımı ile oynayacağı maçta da yer alacak.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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