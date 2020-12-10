Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Fenerbahçe Opet, 2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. ayak ikinci mücadelesinde Slovenya'nın Calcit Volley Kamnik takımını 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Salon: Pala Verde

Hakemler: Andrii Kovalchuk (Ukrayna), Christian Peter Wolf (İsviçre)

Fenerbahçe: Cansu, Bahar, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Ceren, Melis (L) (Beliz, Busa, İpar)

Calcit Volley Kamnik: Vovk, Jerala, Kostic, Radiskovic, Charuk, Pogacar, Janezic (L) (Spoljaric, Mihevic, Marusic, Zatkovic)

Setler: 25-16, 20-25, 26-24, 25-17

Süre: 104 dakika (23, 30, 26, 25)

(İHA)