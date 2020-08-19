Fenerbahçe çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Fenerbahçe çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri'nde günü çift idmanla tamamladı.

Fenerbahçe çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri'nde günü çift idmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, sabah idmanından sonra, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.MERT HAKAN YANDAŞ'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİAkşam yemeğinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı. Sürpriz doğum günü organizasyonunda yer alan teknik patron Erol Bulut ve futbolcular, 26 yaşına giren arkadaşlarını tebrik etti. Bu arada, sarı-lacivertli kulüp de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Mert Hakan Yandaş'ın yeni yaşını kutladı.Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

- İstanbul

Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 23:11

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
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