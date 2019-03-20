Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Cska Moskova'ya Konuk Olacak

Fenerbahçe Cska Moskova'ya Konuk Olacak

1 saat önce

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Fenerbahçe Cska Moskova'ya Konuk Olacak, System.String[]
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak. THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 20.00'de Magasport Arena'da Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 27 haftada Fener 23 galibiyet, 4 mağlubiyetle zirvede yer alırken, Moskova ise 21 galibiyet, 6 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. Rus temsilcisi son olarak Anadolu Efes'i İstanbul'da 80-78 mağlup etti. Fenerbahçe'de Moskova maçı öncesinde Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'nin sakatlıkları bulunuyor.

16. RANDEVU

CSKA Moskova ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 15 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılırken, Moskova ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fener 79-75'lik skorla kazandı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de Fenerbahçe 84.4 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Moskova ekibinde ise Cory Higgins 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını katkıda bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Moskova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 80-78 Mağlup Oldu Fenerbahçe Beko, Buducnost VOLI'yi Son Çeyrekteki Oyunuyla 76-67 Yendi Fenerbahçe'den Babel Hamlesi Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 6 İsmin Biletini Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:48:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Cska Moskova'ya Konuk Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]