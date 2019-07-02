Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı
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Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı

1 saat önce

Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcusu Gigi Datome ile sözleşme yeniledi.

Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı, System.String[]
Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcusu Gigi Datome ile sözleşme yeniledi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvetin sözleşmesinin üç sezon uzatıldığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takıma 2015 yılında dahil olan Datome, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko'da mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:11 Kaynak: AA
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