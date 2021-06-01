Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek

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Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için efsanesi Alex de Souza'yı görevlendirdi. Sarı-Lacivertliler ayrıca 'Yeni Zlatan' olarak gösterilen 17 yaşındaki yıldızı da kadrosuna katmak istiyor.

DAVID LUIZ BOMBASI

Geçen sezon stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe sorunu çözmekte kararlı... Sarı-Lacivertliler kanayan yarası olan stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşüyor. Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, David Luiz'i kadrosunda istiyor.

TRANSFERİ ALEX BİTİRECEK

Brezilyalı savunmacının Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Fenerbahçe bu transfer için vatandaşı Alex de Souza'yı görevlendirdi. Sambacı, Luiz'i Kadıköy'e getirmek için mesai harcayacak.

DAVID LUIZ ÇOK BÜYÜK TECRÜBE

56 kez Brezilya forması David Luiz, 2019 yılından beri Arsenal'de oynuyor. Benfica, Chelsea ve PSG gibi takımların formasını giyen David Luiz tecrübesiyle Fenerbahçe'ye güç katacak.

49.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

David Luiz, Mesut Özil'le de Arsenal'de takım arkadaşıydı. 34 yaşındaki tecrübeli stoper 2014 yılında Chelsea'den PSG'e 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

KANARYA, YENİ ZLATAN'IN PEŞİNDE

Fenerbahçe bir yandan tecrübeli isimlerle ilgilenirken, bir yandan da ileride pazarlayabileceği genç yeteneklerin transferi için çalışıyor. Sarı-lacivertliler, 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' olarak adlandırılan 17 yaşındaki golcü Wahid Faghir'in peşinde...

ELJİF ELMAS ÖRNEĞİ

Danimarka ekibi Vejle'nin formasını giyen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde Faghir için Danimarka kulübünün yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Kanarya, Eljif Elmas'ı keşfetmiş ve sonrasında önemli bir gelirle Napoli'ye satmıştı.