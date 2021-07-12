Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, dayanıklılık testinden geçti. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.Sarı-lacivertliler, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.
Kaynak: DHA
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