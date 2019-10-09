Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalıştı
Son Dakika Spor Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

37 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalıştı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma, saat 11.00'de salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli oyuncular ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Sakatlıkları bulunan Moses ve Rodrigues ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj: Eskisinden daha iyi dönmek için her şeyimi vereceğim
Günlük burç yorumları 9 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Tottenham, Vedat Muriqi transferini ocak ayında bitirebilir Amine Gülşe'den Mesut Özil yorumu: İstanbul'a gelirsen bu beni mutlu eder

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:29:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]