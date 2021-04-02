Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk'ten, Büyükelçi H.Murat Mercan'a ziyaret
02.04.2021 09:55
Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk, Türkiye Washington Büyükelçisi olarak göreve başlayan Hasan Murat Mercan'ı ziyaret etti.
Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk, Türkiye Washington Büyükelçisi olarak göreve başlayan Hasan Murat Mercan'ı ziyaret etti.
Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk ve yönetim kurulu üyeleri, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'a ziyarette bulundu. Mercan, derneğin çalışmaları hakkında bilgi alırken, büyükelçilik ile işbirliği içinde gerçekleştirilebilecek etkinliklere dair de görüş alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL
Son Dakika Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1500 liraya çıktı MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişinin yanına Bahçeli'nin afişini astı Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti