Fenerbahçe'de 1 değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de 1 değişiklik

20.03.2022 18:52
Fenerbahçe'de 1 değişiklik

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, 11'de son maça göre tek değişiklik yaptı.

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, 11'de son maça göre tek değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli takımda ayrıca 4 eksik oyuncu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de Kadıköy'de Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe sahaya 4 futbolcusundan eksik çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve teknik heyet kararıyla Sosa kadroda yer almadı. Tecrübeli futbolcu bu sezon performansıyla hayal kırıklığına neden olurken, futbolundan daha çok özel yaşantısıyla gündeme gelmişti. Ligde son 4 maçta kadroda yer almasına süre almayan Arjantinli oyuncu, Konyaspor maçında da teknik heyet

kararıyla kadroya alınmadı.

11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçına göre Konyaspor müsabakasına 11'de tek değişiklik yaptı. Alanyaspor maçında 11'de başlayan Ozan Tufan'ı yedek kulübesine çeken Kartal, kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci'ye şans tanıdı.

Fenerbahçe, Konyaspor karşısına şu 11 sahada yer alıyor:

" Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, İrfan, Rossi, Serdar."

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan Galatasaray'da 4 değişiklik Galatasaray'da 4 değişiklik

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de 1 değişiklik - Son Dakika


Son Dakika
19:04 Zelenski'den Putin'e mesaj: Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 19:13:13. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 1 değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement