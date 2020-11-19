Fenerbahçe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Fenerbahçe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

19.11.2020 23:17
Fenerbahçe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile birlikte sayı 2'ye yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19'a yakalanan oyuncunun izolasyona alındığı ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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