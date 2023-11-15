Fenerbahçe'de Iheanacho ve Lind için operasyon başladı! Batshuayi yolcu

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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldızın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık iki golcüyü gözüne kestirdi.

İLK HEDEF IHEANACHO

Fenerbahçe'de transfer listesinin başında Kelechi Iheanacho var. Leicester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı santrfor için bonservis ödemeyecek olmak sarı-lacivertlilerin iştahını kabartıyor.

Kelechi Iheanacho

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi ise henüz 21 yaşında olan Alexander Lind. Silkeborg forması giyen ve 800 bin lira piyasa değeri olan futbolcu Danimarka Ligi'nde 15 maçta 10 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirveye oturdu.