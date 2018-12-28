Fenerbahçe'de 14 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Eriyor
1 saat önce
Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonu sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.
Fenerbahçe
'de 2018-2019 sezonu sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonu sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sezon başında kiralanan veya transfer edilen futbolculardan beklenen verimi alamayan sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Islam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia
kiralandıkları takımlara geri dönecek. Öte yandan Fenerbahçe'de Martin Skrtel
, Roman Neustadter, Tolga Ciğerci
, Roberto Soldado
(1 sene opsiyonlu), Mathieu Valbuena
(1 sene opsiyonlu), Şener Özbayraklı
, İsmail Köybaşı
, Aatif Chahechouhe
, Volkan Demirel
, Erten Ersu
ve Yiğithan Güveli'nin sözleşmeleri yenilenmemesi halinde haziran ayı itibariyle sona erecek.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:26 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de 14 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Eriyor
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