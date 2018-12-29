Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de 2 Futbolcu Affedildi

Fenerbahçe'de 2 Futbolcu Affedildi

44 dakika önce

Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.

Fenerbahçe'de 2 Futbolcu Affedildi, System.String[]


Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.

Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan isimler netlik kazanmaya başladı. Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakalan 2 futbolcu ile ilgili yönetim tarafından af kararı alındı. Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar, Antalya'da yapılacak ikinci devre hazırlık kamına katılarak takımla çalışmalara başlayacak. 

Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Volkan Demirel ile Ozan Tufan ile ilgili henüz bir af kararı alınmadı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:01 Kaynak: DHA

Ersun Yanal, Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe, Spor
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