Fenerbahçe'de 2 Futbolcu Affedildi
44 dakika önce
Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.
Fenerbahçe
'de uzun bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe
ve Nabil Dirar affedildi. Ersun Yanal
'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan isimler netlik kazanmaya başladı. Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakalan 2 futbolcu ile ilgili yönetim tarafından af kararı alındı. Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar, Antalya
'da yapılacak ikinci devre hazırlık kamına katılarak takımla çalışmalara başlayacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Volkan Demirel
ile Ozan Tufan
ile ilgili henüz bir af kararı alınmadı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:01 Kaynak: DHA
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