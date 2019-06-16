Fenerbahçe'de 2019 bütçesi kabul edildi
20 dakika önce
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:46 Kaynak: DHA
'nün 2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti. Genel kurulda 2019 yılı bütçesi üyelerin oyuna sunuldu. 2019 yılına ait yapılan oylama sonunda 1 milyar 472 milyon TL'lik gelir, 1 milyar 585 milyon TL'lik gider içeren bütçe oy birliği ile kabul edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oylamanın yapılması
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