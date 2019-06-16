Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de 2019 yılı bütçesi kabul edildi
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Fenerbahçe'de 2019 yılı bütçesi kabul edildi

4 dakika önce

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Fenerbahçe'de 2019 yılı bütçesi kabul edildi, System.String[]
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ülker Stadyumu'nda düzenlenen Olağan Mali Genel Kurulu'nda 2019 yılının bütçesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bütçe oy birliği ile kabul edildi. Buna göre sarı-lacivertlilerin 2019 tahmini bütçesinde 1 milyar 472 milyon TL gelir, 1 milyar 585 milyon TL gider ve 794 bin TL dönem zararı belirlendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:58 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Spor Kulübü, Spor
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