Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de 2019 yılı bütçesi kabul edildi
Son Dakika Güncel Haber

Fenerbahçe'de 2019 yılı bütçesi kabul edildi

1 saat önce

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Fenerbahçe'de 2019 yılı bütçesi kabul edildi, System.String[]
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ülker Stadyumu'nda düzenlenen Olağan Mali Genel Kurulu'nda 2019 yılının bütçesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bütçe oy birliği ile kabul edildi. Buna göre sarı-lacivertlilerin 2019 tahmini bütçesinde 1 milyar 472 milyon TL gelir, 1 milyar 585 milyon TL gider ve 794 bin TL dönem zararı belirlendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
tl, fenerbahçe spor kulübü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Aziz Yıldırım'ın geçen seneki ibrası kabul görmüştür Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar 516 milyon 603 bin lira olarak açıklandı! THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de 2019 yılı bütçesi kabul edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]