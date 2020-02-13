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Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı! Deniz Türüç...
6 saat önce
Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kadrosuna kattığı Sarı-Lacivertli oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro veriliyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kadrosuna kattığı Sarı-Lacivertli oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro veriliyor.
Kanarya'ya toplam 4.1 milyon Euro (27 milyon TL)'ya mal olan Deniz Türüç buna rağmen beklenen performansın çok altında kaldı. Ligde forma giydiği 16 karşılaşmada sadece 2 gol atabilen yıldız oyuncu 16 maçın sadece 7'sinde ilk 11'de şans buldu.
Deniz Türüç 9 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü girmeyi beceremeyen Sarı-Lacivertli futbolcu ayrıca Türkiye Kupası'nda 7 maç oynarken fileleri de 2 kez havalandırdı. (Takvim)
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:05
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