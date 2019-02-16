Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de 3 Değişiklik

Fenerbahçe'de 3 Değişiklik

1 saat önce

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan müsabakada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, son Zenit maçından sonra 3 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'de 3 Değişiklik, System.String[]
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan müsabakada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, son Zenit maçından sonra 3 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Zenit ile oynanan müsabakadaki kadrodan 3 değişiklik yaptı. Zenit karşılaşmasında oynayan Harun Tekin, Eljif Elmas ve Süper Lig'de sarı kart cezası bulunan Isla'nın yerine Konyaspor karşılaşmasında sahaya Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc'a şans verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

Ersun Yanal, Zenit, Konyaspor, Fenerbahçe, Spor
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