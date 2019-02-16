Fenerbahçe'de 3 Değişiklik
1 saat önce
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan müsabakada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, son Zenit maçından sonra 3 değişikliğe gitti.
Fenerbahçe
ile Konyaspor
arasında oynanacak olan müsabakada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal
, son Zenit
maçından sonra 3 değişikliğe gitti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu'nda Zenit ile oynanan müsabakadaki kadrodan 3 değişiklik yaptı. Zenit karşılaşmasında oynayan Harun Tekin
, Eljif Elmas
ve Süper Lig'de sarı kart cezası bulunan Isla'nın yerine Konyaspor karşılaşmasında sahaya Volkan Demirel
, Nabil Dirar ve Miha Zajc'a şans verdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:31 Kaynak: İHA
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