Fenerbahçe'de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı - Son Dakika

Fenerbahçe'de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı

6 saat önce

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran üye olanlara beratları verildi.

Fenerbahçe'de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı, System.String[]

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran üye olanlara beratları verildi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda üyelere beratları verildi. Kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran sarı-lacivertli üyelere beratlarını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük takdim etti.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe Spor Kulübü, Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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