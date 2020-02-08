Fenerbahçe'de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı - Son Dakika

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Fenerbahçe'de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı
6 saat önce
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran üye olanlara beratları verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran üye olanlara beratları verildi.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda üyelere beratları verildi. Kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran sarı-lacivertli üyelere beratlarını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük takdim etti.
(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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