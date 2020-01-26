Fenerbahçe'de 43 hafta sonra bir ilk - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 43 hafta sonra bir ilk

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'de 43 hafta sonra bir ilk, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibine oranla daha iyi oynayan Fenerbahçe, istediği pozisyonları bulmasına rağmen gol üretemedi ve soyunma odasına 0-0 gidildi.


İkinci yarıda da üstün futbolunu sürdüren Fenerbahçe, 72. dakikada Max Kruse, 86. dakikada ise Vedat Muric'le golleri bularak rakibini 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.


Puanını 37'ye çıkaran ve Medipol Başakşehir'in 1 puan önüne geçen Fenerbahçe, maç fazlasıyla da 2. sıraya yerleşti.


43 hafta sonra ilk


Fenerbahçe, Süper Lig'de 43 hafta sonra ilk kez üst üste iki maç kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertliler, ligde son olarak geçen sezonun 8 ve 9. haftalarında üst üste rakiplerine kalesini kapatmıştı. Fenerbahçe, aradan geçen sürede 43 ve 44. lig maçlarında rakiplerinden gol yemedi.


Max Kruse Başakşehir karşısında takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu...


Ülker Stadı, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:12 
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