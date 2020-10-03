Fenerbahçe'de 5 futbolcu kadroda yok

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesinde Nabil Dirar, Deniz Türüç, Zanka, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz kadroda yer almadı. Geçtiğimiz saatlerde sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Deniz Türüç'ün herhangi bir kadro dışı kalmadığı durumu belirtilirken, diğer isimlerin kadroda olmama durumu ise belirsizliğini korudu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 18:41 - Kaynak: İHA
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