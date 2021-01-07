Fenerbahçe'de 6 eksik - Son Dakika

Fenerbahçe'de 6 eksik

07.01.2021 18:56
Fenerbahçe'de 6 eksik, System.String[]

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına 6 eksikle çıkarken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut eski takımına karşı ligde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına 6 eksikle çıkarken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut eski takımına karşı ligde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın başında eski takımı Alanyaspor'a karşı ilk kez sahaya çıkıyor. Teknik direktörlük kariyerinde Alanyaspor'da elde ettiği başarıyla Fenerbahçe'nin yolunu tutan Teknik Direktör Erol Bulut, eski takımına karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez görev aldı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Bileğinde ağrıları olan Novak, kasık ağrıları olan Sosa ile adalesinde ağrıları olan Gökhan Gönül Alanyaspor maçında riske edilmedi. 3 futbolcunun tedavisine Samandıra'da devam edildi. Bu 3 futbolcunun yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmadığı için halen özel program uygulayan Arjantinli yıldız Diego Perotti, adale yırtığı nedeniyle tedavisi süren Tolga Ciğerci ile hafif sakatlığı bulunan Kemal Ademi kadroda yer almadı.

CANER FORMASINA KAVUŞTU, SERDAR AZİZ YEDEKTE

Korona virüs testi birkaç gün önce negatife dönen Caner Erkin ve Serdar Aziz Alanyaspor maçıyla kadroya döndü. Tecrübeli sol bek Caner Erkin ilk 11'de maça başlarken, hastalığı yeni atlatan ve takımla sadece tek idmana çıkan Serdar Aziz ise tam olarak hazır olmadığı için yedek soyundu. İki futbolcu da hastalığı nedeniyle Kasımpaşa maçında kadroda yer almamıştı.

GUSTAVO VE SADIK KENDİ MEVKİLERİNE DÖNDÜ

Caner Erkin'in iyileşmesiyle sarı-lacivertli takımın saha dizilişinde geçen haftaya göre değişiklikler yaşandı ve tüm oyuncular gerçek mevkilerine döndü. Kasımpaşa maçında eksikler nedeniyle Sadık Çiftpınar sol bek, Luiz Gustavo ise stoperde görev yapmıştı. Stoperde oynayan Luiz Gustavo dünkü maçta yeniden orta sahaya, Sadık Çİftpınar da stopere döndü.

MERT HAKAN YEDEK

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi yaşandı. Teknik Direktör Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş'ı Alanyaspor maçında yedek soyundurdu. Mert Hakan Yandaş ilk 11'de başladığı Kasımpaşa maçında oyundan çıkarken Teknik Direktör Erol Bulut'a tepki göstermiş, yedek kulübesinde oturmadan doğrudan tribüne çıkmıştı.

(İHA)

Fenerbahçe'de 6 eksik
Fenerbahçe'de 6 eksik
Fenerbahçe'de 6 eksik

Teknik Direktör, Serdar Aziz, Erol Bulut, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 6 eksik - Son Dakika Spor


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