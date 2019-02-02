Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de 70 Yıllık Üyeler Plaketlerini Aldı

Fenerbahçe'de 70 Yıllık Üyeler Plaketlerini Aldı

44 dakika önce

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 70 yıllık üyeler plaketlerini aldı.

Fenerbahçe'de 70 Yıllık Üyeler Plaketlerini Aldı, System.String[]
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 70 yıllık üyeler plaketlerini aldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Toplantıda 70 yılını dolduran iki üye olan Ali Yılmaz Uslu ve İrfan Etiler'e de plaketleri Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından verildi. İki emektar üye sahneye plaketlerini almaya gelirken, diğer divan üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Spor
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