Fenerbahçe'de 70 Yıllık Üyeler Plaketlerini Aldı
44 dakika önce
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 70 yıllık üyeler plaketlerini aldı.
Fenerbahçe
Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 70 yıllık üyeler plaketlerini aldı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri
'nde devam ediyor. Toplantıda 70 yılını dolduran iki üye olan Ali Yılmaz Uslu ve İrfan Etiler'e de plaketleri Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç
tarafından verildi. İki emektar üye sahneye plaketlerini almaya gelirken, diğer divan üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA
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