Fenerbahçe'de 9 futbolcu ilk kez derbide - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 9 futbolcu ilk kez derbide - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de 9 futbolcu ilk kez derbide

6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcular Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Maz Kruse ve Tolga Ciğerci, ilk kez Beşiktaş derbisinde sahada yer alırken, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Zanka ise yedek kulübesinde müsabakayı takip etti.

Fenerbahçe'de 9 futbolcu ilk kez derbide, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcular Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Maz Kruse ve Tolga Ciğerci, ilk kez Beşiktaş derbisinde sahada yer alırken, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Zanka ise yedek kulübesinde müsabakayı takip etti.


Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli 9 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Vedat Muric, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Max Kruse, Tolga Ciğerci ilk 11'de sahaya çıkarken, Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Zanka da mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve teknik heyetten şans bekledi.


Fenerbahçe'de ilk kez 11 heyecanı yaşayan Muriqi ve Kruse, Beşiktaş ağlarına 1'er gol bıraktı. - İSTANBUL

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak!
Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! Burak Yılmaz maç sonunda patladı: Cüneyt Çakır'ı çağırın! Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması ve G.Saray'a gönderme!

Son Dakika Haberleri
02:28 Real Madrid 0-0 Athletic Bilbao - Son Dakika Spor
01:33 Eljif Elmas, 90+4'te Napoli'yi kurtardı! - Son Dakika Spor
01:00 Real Madrid sahasında puan kaybetti - Son Dakika Spor
00:53 Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü - Son Dakika Spor
00:18 Juventus'ta Merih Demiral oynadı, kupayı Lazio kazandı! - Son Dakika Spor
00:08 Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! - Son Dakika Spor
22:40 Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 03:22:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de 9 futbolcu ilk kez derbide - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]