Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

6 saat önce

Fenerbahçe'de, Fransız stoper Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi, System.String[]

Fenerbahçe'de, Fransız stoper Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgilerinin bulunduğu bölümde, Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp Adil Rami ile 27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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