Fenerbahçe'de Adil Rami'ye 4 talip çıktı | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Adil Rami'ye 4 talip çıktı | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Adil Rami'ye 4 talip çıktı | Transfer Haberleri

36 dakika önce

Fenerbahçe'de son dönemde ayrılacağı belirtilen Adil Rami için Fransa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Adil Rami'ye 4 talip çıktı | Transfer Haberleri, System.String[]

Fenerbahçe'de son dönemde ayrılacağı belirtilen Adil Rami için Fransa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.


İTALYA, ÇİN VE ABD'DEN TEKLİF


L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak ayrılmasına izin verdiği Adil Rami'ye İtalya, Çin ve ABD'den toplam 4 teklif var.


FENERBAHÇE İZİN VERECEK


Haberde; Fransız savunma oyuncusunun, bu teklifleri değerlendirdiği ancak henüz kararını vermediği vurgulandı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Rami'nin ayrılmasına karşı çıkmayacağı ve tecrübeli futbolcuyu serbest bırakmaya hazır olduğu kaydedildi.


Rami geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımla ayrılık sinyali vermişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Fenerbahçe, İtalya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:08 
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