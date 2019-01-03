Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Affedilmeyen Tek İsim Ozan Tufan Çalışmalarını Sürdürüyor

Fenerbahçe'de Affedilmeyen Tek İsim Ozan Tufan Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, hazırlıklarını Dereağzı'nda sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Affedilmeyen Tek İsim Ozan Tufan Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]


Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, hazırlıklarını Dereağzı'nda sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde istenileni veremeyen Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların durumları belli olurken, Ozan Tufan hakkında bir karar çıkmadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından ilk olarak Aatıf ile Dirar'a af çıkarken bugün yaptığı basın toplantısında Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'dan özür dileyen Volkan Demirel de affedildi ve kamp kadrosuna dahil edildi. Kadro dışı kalan isimlerden bir tek Ozan Tufan kalırken, hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde sürdürüyor.

Ozan Tufan, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'un transfer listesinde bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda da yapılan teklife sıcak bakan Fenerbahçe, yakın zamanda el sıkışacak gibi görünüyor.

GÖRÜTNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ozan Tufan'ın çalışmaları

: Akın ÇELİKTAŞ - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:12 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Geri Ödeme Listesindeki İlaç" İçin Emsal Karar Volkan Demirel, Düzenlediği Basın Toplantısında Gözleri Dolarak Özür Diledi

Sivassporlu Robinho İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Devreye Girdi Göztepe'de Gouffran Kalacak, Ghilas'a Talip Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:55:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Affedilmeyen Tek İsim Ozan Tufan Çalışmalarını Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]