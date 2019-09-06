Fenerbahçe'de alanyaspor hazırlıkları sürüyor
2 saat önce
Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:06 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe
, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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