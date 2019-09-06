Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de alanyaspor hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de alanyaspor hazırlıkları sürüyor

2 saat önce

Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de alanyaspor hazırlıkları sürüyor, System.String[]
Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:06 Kaynak: DHA
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