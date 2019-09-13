Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

56 dakika önce

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.


İdman, çift kale maçla sona erdi.


Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:55 
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