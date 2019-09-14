Fenerbahçe'de alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.