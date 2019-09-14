Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de alanyaspor hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de alanyaspor hazırlıkları sürüyor

56 dakika önce

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de alanyaspor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:45 Kaynak: DHA
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