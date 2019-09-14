Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.


Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Ersun Yanal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:00 
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