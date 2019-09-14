Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
1 saat önce
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:00
Fatih Terim maçı locadan takip etti Galatasaray, Dragana Stankovic'i transfer etti Falcao ilk maçında gol attı, dış basında konuşuldu Kasımpaşa'dan beIN Sports spikeri Melih Şendil'e 'taraflı anlatım' tepkisi!