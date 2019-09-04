Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni transfer Luiz Gustavo ilk kez takımla birlikte idmana çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Volkan'dan sonra Emre de sezon sonunda teknik ekibe dahil edilecek!

Fenerbahçe'den Ergenekon açıklaması: Bir kez daha tescillendi; şike, delil, örgüt yok 'kumpas' var!