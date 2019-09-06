Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
2 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:08 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda olan futbolcuların katılmadığı, diğer oyuncuların ise pas ağırlıklı bir çalışma yaptığı ifade edildi.
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.
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