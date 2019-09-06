Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

2 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda olan futbolcuların katılmadığı, diğer oyuncuların ise pas ağırlıklı bir çalışma yaptığı ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir
Eski Futbolcu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile dünya evine girdi Mustafa Cengiz'den Terim'e verilen cezayla ilgili açıklama: Kararın saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:11:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]