Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları

19 dakika önce

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 16 Eylül Pazartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 16 Eylül Pazartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersun Yanal, 4 futbolcunun biletini kesti
Eşini süpürge sapıyla boğmak isteyen adam gözaltına alındı Milyonlarca kişinin beklediği iPhone 11 tanıtımı yapıldı! İşte fiyatı ve teknik özellikleri Netflix'e rakip gelen Apple TV, 1 Kasım'dan itibaren 100'ü aşkın ülkede kullanılabilir olacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 22:06:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]