Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 16 Eylül Pazartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.