Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları

39 dakika önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.


Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.


Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:55 
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