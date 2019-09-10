Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:55
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