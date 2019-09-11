Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Milli takımdan dönen Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Miha Zajc'ın yer almadığı idmanın kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku! TFF'ye bildirilmedi Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:09:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]