Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Fas Milli Takımı'ndan dönen Nabil Dirar'ın yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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